Акціями однієї із найпотужніших соцмереж у світі припинять торгувати на день
Джерело:Reuters
Схоже, що вже скоро світ дізнається, чи придбає скандальний Ілон Маск одну з найпотужніших соціальних мереж – Twitter. У зв'язку з цим торги акціями компанії у п'ятницю, 28 жовтня, призупинять.
Йдеться про торги на Нью-Йоркській фондовій біржі. Річ у тому, що саме на цей день призначили крайній термін для закриття угоди з Twitter на 44 мільярди доларів
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Потенційне завершення епопеї з Маском та Twitter
У середу, 26 жовтня, Ілон Маск відвідав штаб-квартирку американської компанії у Сан-Франциско та натякнув, що відтепер він є головним босом. Мільярдер також оновив опис свого профілю на "Chief Twit".До теми! Рішення Маска про повернення до ідеї з придбанням соціальної мережі стало серйозним викликом для великих банків. Через зниження апетитів до ризику і їм буде складно далі працювати з цими активами.
Інвестори в акціонерний капітал отримали фінансові документи від юристів Ілона Маска. До цього переліку входять такі компанії:
- Sequoia Capital,
- Binance,
- Qatar Investment Authority,
- інші.
Підписання цієї угоди буде означати кінець судовому позову від Twitter. Компанія та інвестори тепер очікують, що соціальну мережу продадуть за 54,20 долара за акцію. Додамо трохи більше цифр до матеріалу:
- Активи Twitter торгуються на ринку за ціною на рівні 53,35 долара за штуку, згідно з даними Yahoo!Finance;
- З початку торгів акції подорожчали на понад 1%;
- Ринкова капіталізація компанії становить 40,8 мільярда доларів США;
- Видання Forbes оцінює капітал Ілона Маска 221,2 мільярда доларів;
- За версією Bloomberg, бізнесмен володіє статками у розмірі 211 мільярдів доларів.