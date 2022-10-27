Акциями одной из самых мощных соцсетей в мире перестанут торговать на день

Похоже, что скоро мир узнает, приобретет ли скандальный Илон Маск одну из самых мощных социальных сетей – Twitter. В связи с этим торги акциями компании в пятницу, 28 октября, приостановят.

Речь идет о торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже. Дело в том, что именно на этот день назначили крайний срок для закрытия сделки с Twitter на 44 миллиарда долларов.

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Потенциальное завершение эпопеи с Маском и Twitter

В среду, 26 октября, Илон Маск посетил штаб-квартирку американской компании в Сан-Франциско и намекнул, что теперь он главный босс. Миллиардер также обновил описание своего профиля на "Chief Twit".

Решение Маска о возвращении к идее с приобретением социальной сети стало серьезным вызовом для крупных банков . Из-за понижения аппетитов к риску и им будет трудно дальше работать с этими активами.

Инвесторы в акционерный капитал получили финансовые документы от юристов Илона Маска. В этот список входят следующие компании:

Sequoia Capital,

Binance,

Qatar Investment Authority,

другие.

Подписание этого соглашения будет означать конец судебному иску от Twitter. Компания и инвесторы теперь ожидают, что социальная сеть будет продана за 54,20 доллара за акцию. Добавим немного больше цифр к материалу: