Акциями одной из самых мощных соцсетей в мире перестанут торговать на день
Источник:Reuters
Похоже, что скоро мир узнает, приобретет ли скандальный Илон Маск одну из самых мощных социальных сетей – Twitter. В связи с этим торги акциями компании в пятницу, 28 октября, приостановят.
Речь идет о торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже. Дело в том, что именно на этот день назначили крайний срок для закрытия сделки с Twitter на 44 миллиарда долларов.
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Потенциальное завершение эпопеи с Маском и Twitter
В среду, 26 октября, Илон Маск посетил штаб-квартирку американской компании в Сан-Франциско и намекнул, что теперь он главный босс. Миллиардер также обновил описание своего профиля на "Chief Twit".К теме! Решение Маска о возвращении к идее с приобретением социальной сети стало серьезным вызовом для крупных банков. Из-за понижения аппетитов к риску и им будет трудно дальше работать с этими активами.
Инвесторы в акционерный капитал получили финансовые документы от юристов Илона Маска. В этот список входят следующие компании:
- Sequoia Capital,
- Binance,
- Qatar Investment Authority,
- другие.
Подписание этого соглашения будет означать конец судебному иску от Twitter. Компания и инвесторы теперь ожидают, что социальная сеть будет продана за 54,20 доллара за акцию. Добавим немного больше цифр к материалу:
- Активы Twitter торгуются на рынке по цене на уровне 53,35 доллара за штуку, согласно данным Yahoo! Finance;
- С начала торгов акции подорожали более чем на 1%;
- Рыночная капитализация компании составляет 40,8 миллиарда долларов США;
- Издание Forbes оценивает капитал Илона Маска в 221,2 миллиарда долларов;
- По версии Bloomberg, бизнесмен владеет состоянием в размере 211 миллиардов долларов.