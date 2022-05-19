Ілон Маск став республіканцем і втратив 12 мільярдів за добу

Ілон Маск оголосив, що змінив свої політичні вподобання і став республіканцем. В той же ж день акції його компанії Tesla стрімко впали і змели 12 мільярдів доларів з його статків.

Ілон Маск втратив чергові 12,3 мільярда доларів. Загалом відтоді, як він оголосив про намір купити компанії Twitter, його статки поменшали на 49 мільярдів доларів.

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Ілон Маск вже не демократ

Мільярдер Ілон Маск заявив, що в минулому підтримував демократів, тому що вони переважно були "партією доброти". Але тепер бізнесмен змінив свою думку та перейшов у табір республіканців.

Вони (демократи – 24 канал) стали партією розділення та ненависті, тому я більше не можу їх підтримувати і буду голосувати за республіканців,

– сказав він.

Чому падають акції Tesla

Акції компанії Tesla тим часом опустилася до найнижчого рівня цього року. Частково це пов'язано з падінням всього ринку технокомпаній. А частково через те, що інвестори Tesla почали хвилюватися, як Ілон Маск профінансує свою пропозицію на купівлю Twitter.

Нагадаємо, що Ілон Маск зробив пропозицію купити Twitter за 44 мільярди доларів. Але згодом він призупинив угоду про купівлю соцмережі. Можливо, таким чином мільярдер збиває ціну.

Статки Ілона Маска

Ілон Маск продовжує лідирувати у світовому рейтингу багатіїв.

За даними Bloomberg Billionaires Index, Ілон Маск володіє статками у 210 мільярдів доларів.

З початку року він втратив 60,4 мільярда доларів.

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