Илон Маск стал республиканцем и потерял 12 миллиардов за сутки

Илон Маск объявил, что изменил свои политические предпочтения и стал республиканцем. В тот же день акции его компании Tesla стремительно упали и смели 12 миллиардов долларов с его накоплений.

Илон Маск потерял очередные 12,3 миллиарда долларов. В целом с тех пор, как он объявил о намерении купить компании Twitter, его состояние уменьшилось на 49 миллиардов долларов.

Обратите внимание Apple потеряла статус самой богатой компании мира: значит ли это конец эры техгиганта

Илон Маск уже не демократ

Миллиардер Илон Маск заявил, что в прошлом поддерживал демократов, потому что они в основном были "партией доброты". Но теперь бизнесмен изменил свое мнение и перешел в лагерь республиканцев.

Они (демократы – 24 канал) стали партией разделения и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев,

– сказал он.

Почему падают акции Tesla

Акции компании Tesla опустилась до самого низкого уровня в этом году. Отчасти это связано с падением всего рынка технокомпаний. А отчасти из-за того, что инвесторы Tesla начали волноваться, как Илон Маск профинансирует свое предложение на покупку Twitter.

Напомним, что Илон Маск сделал предложение купить Twitter за 44 миллиарда долларов. Но впоследствии он приостановил соглашение о покупке соцсети. Возможно, таким образом миллиардер сбивает цену.

Состояние Илона Маска

Илон Маск продолжает лидировать в мировом рейтинге богачей.

По данным Bloomberg Billionaires Index, Илон Маск владеет состоянием в 210 миллиардов долларов.

С начала года он потерял 60,4 млрд долларов.

Обратите внимание – Google вывезла большинство сотрудников из России: смотрите видео