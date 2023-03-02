Маск не виправдав очікування інвесторів Tesla: акції компанії різко впали в ціні

Ілон Маск виступив перед інвесторами Tesla щодо подальших планів. Проте наслідки багатогодинної презентації виявилися негативними та вплинули на вартість акцій виробника електрокарів на ринку.

Річ у тому, що під час презентації компанія не представила нових подробиць щодо моделі наступного покоління. Ця інформація є важливою, оскільки лежать в основі нового етапу зростання.

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Маск не виправдав очікування інвесторів Tesla

У фокусі чотиригодинної презентації за участі Ілона Маска та інших топменеджерів компанії були розрахунки про те, що вимагатиме перехід до сталої енергетики, а також хизування виробничою та інженерною ефективністю. Водночас вони жодного разу не згадали про дешевші автомобілі. Цілком ймовірно, цього доведеться чекати ще багато років.

Цінні папери виробника електрокарів впали на 7,7% на початку регулярних торгів, що є його найбільшими втратами з 3 січня. Водночас очікування цього виступу допомогло акціям компанії суттєво подорожчати.

За два місяці ринкова вартість Tesla виросла на понад 300 мільярдів доларів. Це значне зростання, оскільки за 2022 рік ця компанія Ілона Маска зафіксували кілька серйозних обвалів на ринку. Серед них:

Від кінця квітня до початку листопада 2022 року цінні папери компанії Tesla впали в ціні на понад 35%;

цінні папери компанії Tesla впали в ціні на понад 35%; Ринкова вартість Tesla загалом за цей період зменшилася на 600 мільярдів доларів.

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій американського виробника електрокарів коливається на рівні 189,56 долара за штуку. Падіння складає 6,52%. Капіталізація компанії на ринку становить 599,85 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.