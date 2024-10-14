Ілон Маск розчарував інвесторів і спровокував масштабний обвал акцій Tesla

Акції компанії Tesla зафіксували серйозний обвал на ринку. Усе через реакцію інвесторів на довгоочікувану презентацію роботаксі.

Новий обвал акцій Tesla на ринку

Цінні папери компанії Tesla подешевшали майже на 9% під час торгів 11 жовтня. Інвестори не були вражені представленням роботаксі, інформує CNBC.

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Загалом торговий день акції виробника електромобілів завершили з ціною на рівні 217,80 долара за штуку. Компанія Ілона Маска втратила понад 60 мільярдів доларів ринкової капіталізації, за даними Yahoo!Finance. З початку року цінні папери подешевшали на 12%. Тоді як у річному розрахунку вони впали в ціні на 17%.

Крім того, у компанії Bernstein у записці для клієнтів вказали, що оцінка Tesla відірвана від фундаментальних показників, додавши, що презентація проєкту з роботаксі не має безпосередніх результатів або додаткових драйверів доходу.