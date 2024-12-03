Ілон Маск програв суд щодо рекордних виплат від Tesla: про яку суму йдеться

Ілон Маск зіткнувся з новою проблемою. Йдеться про рішення судді у штаті Делавер щодо отримання винагороди від компанії Tesla.

Ілон Маск знову програв суд

Суддя штату Делавер ухвалив рішення щодо того, чи має право бізнесмен та мільярдер Ілон Маск отримати пакет винагород від компанії Tesla, який погодили у 2018 році. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Згідно з рішенням суду, генеральний директор Tesla все ще немає права на отримання винагороди від виробника електрокарів. Суд лишив чинним рішення, яке ухвалив у січні. Цікаво, що у червні акціонери компанії переважною більшістю голосів знову схвалили пакет виплат для мільярдера.

Нагадаємо, що судова тяганина почалася з позову акціонера Tesla Річарда Торнетта, який звинуватив генерального директора компанії в тиску під час переговорів щодо компенсаційного пакета. За його словами, рада директорів не мала можливості голосувати та діяти незалежно під час ухвалення цього рішення.

Ілон Маск уже прокоментував рішення суду. Він заявив, що вважає рішення неправильним та планує подати апеляцію. Ба більше, він назвав це рішення "абсолютною корупцією". Крім того, мільярдер підмітив, що суд не врахував рішення акціонерів компанії. Маск також написав, що "акціонери мають контролювати голоси в компанії, а не судді".

Важливо! У судових документах компанія Tesla вказала, що суддя повинен визнати результати голосування акціонерів, які провели у червні. Вони підтримали виплату коштів Ілону Маску, назвавши його рушійною силою компанії.

Після рішення суду акції Tesla впали в ціні на 1,4%. Компенсацій пакет передбачає надання Маску опціонів на акції, якщо компанія досягне поставлених цілей щодо продуктивності та оцінки. Якщо бізнесмену все-таки вдасться отримати цінні папери, то його частка в компанії Tesla зросте з трохи менш як 13% до 20%.

Спершу йшлося про пакет, який оцінили в 56 мільярдів доларів, але акції Tesla зросли на 42% з 5 листопада 2024 року. Після цього ралі пакет винагород становить близько 101 мільярда доларів.