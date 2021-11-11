Ілон Маск продав акції Tesla за 5 мільярдів доларів: що він зробить з грошима

Засновник та виконавчий директор Tesla Ілон Маск повідомив, що продав частину своїх акцій Tesla на суму приблизно 5 мільярдів доларів. Ці гроші частково покриють його податкові зобов'язання.

За даними Комісії з цінних паперів і бірж, Ілон Маск продав близько 4,5 мільйона акцій всього за 3 дні. Акції Tesla на закритті торгів у середу коштували 1067,95 долара.

Зверніть увагу Свобода та незалежність: яку тактику краще обрати для розвитку у сфері інвестицій

Ілону Маску досі належить майже 17% акцій компанії Tesla на суму близько 180 мільярдів доларів. Нагадаємо, що нещодавно Tesla приєдналася до "елітного клубу компаній", перевищивши ринкову капіталізацію в 1 трильйон доларів.

Чому Ілон Маск продав акції Tesla

На вихідних Ілон Маск опублікував у твітері опитування, чи варто йому продати 10% акцій Tesla на суму 21 мільярд доларів, щоб заплатити податки. Мільярдер наголосив, що зробить так, як вирішать його підписники.

В опитуванні взяли участь понад 3,5 мільйона підписників Маска. І вирішили вони, що йому таки потрібно продати акції – "за" відповідне рішення проголосували 57,9% підписників.

Але таке опитування Ілон Маск провів не просто так. Вже доволі тривалий час у США розглядають можливість ввести додатковий податок для супербагатіїв. Зокрема, ідею просувають демократи. Вони хочуть оподатковувати не лише реальний дохід, але й інвестиції мільярдерів, які все ще "лежать" в акціях. Адже зараз оподатковують лише той дохід, який інвестор отримує при продажі акцій.

Статки Ілона Маска

Станом на 11 листопада Bloomberg оцінює статки Ілона Маска в 299 мільярдів доларів. За останню добу вони зросли на 11,2 мільярда доларів.

Але у понеділок – вівторок Ілон Маск втратив 50 мільярдів доларів через своє опитування у твітері. Адже акції компанії Tesla обвалилися на 16%.