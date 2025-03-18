Ілон Маск нищить план Трампа, який допоміг йому виграти вибори у США

Мільярдер Ілон Маск приєднався до команди чинного президента США Дональда Трампа та впливає на низку процесів в країні. Зокрема, йдеться про масові звільнення державних службовців, що ставить під загрозу важливий план Трампа.

Діяльність Маска шкодить планам Трампа

Адміністрація Дональда Трампа підтримує масові звільнення державних службовців. Але через це виникли проблеми для важливого плану президента США, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тому, що через звільнення державних службовців виникають проблеми з оформленням дозволів для нових енергетичних проєктів. Цей процес суттєво сповільнився, що може стати перешкодою для програми Трампа. Нагадаємо, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв зосередитися на збільшенні обсягів видобування нафти. Цікаво, що США видобувають найбільше нафти у світі уже протягом багатьох років.

Поточна ситуація є віддзеркаленням непередбачуваних наслідків масових звільнень, які організував Департамент ефективності уряду. Це відомство очолює найбагатша людина світу – Ілон Маск. Департамент Маска мав би скоротити державні витрати США.

Тоді як, за словами нинішніх і колишніх урядовців, це суперечить обіцянці Трампа розширити видобуток усього – від нафти й газу до виробництва електроенергії тощо.

Скорочення, які відбуваються з середини лютого 2025 року, торкнулися працівників відомств, які відіграють критичну важливу роль у процесі видачі дозволів на нові проєкти з виробництва енергії на різних рівнях. Зокрема, йдеться про такі департаменти:

Бюро з управління земельними ресурсами;

Бюро у справах індіанців;

Бюро управління енергією океану (BOEM).

Крім того, через скорочення держслужбовців сповільнився процес видачі необхідних дозволів в деяких з найбільших нафтогазових штатах країни. Для прикладу, йдеться про Нью-Мексико та Аляску.