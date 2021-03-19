Маск – маленький диявол: Білл Гросс мало не втратив 15 мільйонів через твіти засновника Tesla

Мільярдер Білл Гросс міг втратити 15 мільйонів додарів на акціях GameStop. І все через твіти засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска.

Однак завдяки своєму терпінню мільярдер навпаки отримав 10 мільярдів доларів. Про це Гросс розповів у подкасті Citywire Selector.

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За його словами, він намагався "шортити" акції GameStop, тобто заробити на їх падінні. Спершу, ніж зафіксувати прибуток, мільярдер йшов в мінус. Він припускає, що міг втратити приблизно 10 – 15 мільйонів доларів через твіти Ілона Маска.

Заробіток на акціях GameStop

GameStop – роздрібна мережа в США, акції якої злетіли через "бунт" трейдерів з форуму на Reddit.

Гросс пригадав, що відкрив позицію в GameStop у січні, ще до того, як акції ритейлера досягли історичного максимуму в 483 доларів, і це стало помилкою.

Я зайшов занадто рано. Я відкрив коротку позицію, вартістю 150 або 100 доларів, у великому обсязі. Я втрачав мільйони доларів, і це не найкращі відчуття, коли ти лягаєш з цим спати,

– заявив Білл Гросс.

Він прокидався кілька разів за ніч, аби перевірити акції GameStop. Мільярдер сподівався, що у нього є більше переваг, ніж у користувачів Reddit, завдяки цілодобовому доступу до даних ринку в терміналі Bloomberg.

Як Ілон Маск вплинув на акції GameStop

Не обійшлося тут й без Ілона Маска. 26 січня у своєму твітері він залишив посилання на спільноту приватних інвесторів на форумі Reddit з підписом "Gamestonk!". Об'єднавши назву компанії і біржовий мем Stonk, він вирішив висміяти тих, хто займається сумнівними інвестиціями в надії заробити.

Після цього папери GameStop стали рости в ціні ще швидше.

Маск – маленький диявол, і йому подобається грати в ці ігри. Він просто грайливий хлопець, це мене не дратувало. Але це подвоїло ціну акцій GameStop, і ось тоді я втратив сон… Можливо, йому треба було краще подумати, адже це як закричати "Пожежа!" в театрі,

– зазначив Гросс.

Мільярдер визнав, що тоді вирішив здатись і вийти з угоди зі збитками. Однак він був переконаний, що деякі власники паперів GameStop не зможуть втриматись та зафіксувати прибуток, через що ціна на папери впаде. В результаті, Гроссу вдалося заробити близько 10 мільйонів доларів.