Ілон Маск хоче позбутися монет у США: як це пояснюють

Мільярдер Ілон Маск все більше впливає на американську політику. Зокрема, він пропонує позбутися деяких монет.

Ілон Маск хоче позбутися монет у США

Департамент урядової ефективності США, який створили в новій адміністрації Дональда Трампа, оголосив про свої перші ініціативи. Одна з них стосується виготовлення монет у США. Про це інформує 24 Канал з посиланням на CNN.

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Відомство пропонує припинити виготовляти монети номіналом 1 цент. Ці монети також називають "пенні". В департаменті, який очолює Ілон Маск, що відмова від одноцентових монет допоможе заощадити податки платників податків.

Відомо, що собівартість карбування одноцентових монет складає 3,7 цента. Ба більше, цей показник зростання на постійній основі, оскільки дорожчають метали, які потрібні для вироблення монет. Йдеться про мідь та цинк. Для розуміння, у 2023 фіскальному році на карбування монет номіналом 1 цент (4,5 мільярда пенні) витратили 179 мільйонів доларів.

Цікаво! У департаменті Ілона Маска додають, що американці рідко використовують пенні для розрахунків. Ба більше, у США порахували, що без пенні кожна операція з готівкою займала б на дві секунди менше часу.