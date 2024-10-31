Ілон Маск таємно скуповує нерухомість, аби реалізувати екстравагантний план

Бізнесмен Ілона Маск активно скуповує нерухомість в одному з штатів США. Повідомляють, що мільярдер має особливу ціль.

Ілона Маск таємно скуповує нерухомість

Схоже, що Ілон Маск, який є найбагатшою людиною у світі, прагне створити щось схоже на сімейне містечко, пише 24 Канал з посиланням на Fortune. Про це розповіли люди обізнані з планами бізнесмена.

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Зокрема, повідомляють, що Ілон Маск нібито сказав своїм близьким про прагнення, аби всі його діти та їхні матері жили у сусідніх будинках. Нагадаємо, що видання The New York Times писало, що в мільярдера, щонайменше, 11 дітей від трьох жінок.

До теми! Маск скуповує нерухомість у місті Остін, штат Техас. Нагадаємо, що бізнесмен переніс штаб-квартиру Tesla до Техасу з Каліфорнії у 2021 році.

Згідно з попередніми даними, Ілон Маск причетний до придбання трьох будинків. Зокрема, вартість особняка площею 14 400 квадратних футів (1337,8 квадратного метра), який нагадує тосканську віллу та будинку з шістьма спальнями оцінили у 35 мільйонів доларів.

Станом на 31 жовтня капітал Ілона Маска Forbes оцінює у 268,2 мільярда доларів. Він втратив 1,1 мільярда доларів. За версією Bloomberg, його статки становлять 268 мільярдів доларів. Його останні втрати складають 1,4 мільярда доларів. Водночас з початку року його капітал зріс 39,1 мільярда доларів.