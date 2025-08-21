Ілону Маску доведеться відповісти в суді за те, що він ввів виборців в оману, пообіцявши їм шанс виграти 1 мільйон доларів. Такий приз начебто можна було отримати за підписання петиції напередодні президентських виборів 2024 року.

Чому на Ілона Маска подали до суду?

Мешканка Аризони стверджує, що ніколи б не підписала петицію Ілона Маска до Американського коаліційного виборчого комітету і не надала б особисту інформацію, якби знала, що не має шансів виграти 1 мільйон доларів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Вона сказала, що вірила, виходячи із заяв Ілона Маска, що переможці будуть обрані випадковим чином. Насправді вони були ретельно відібрані, щоб стати речниками комітету політичних дій, який підтримує Дональда Трампа.

Що вирішив суд?

Окружний суддя не виніс рішення по суті запропонованого Жаклін Макаферті колективного позову, але визнав її скаргу правдоподібною. Суддя зазначив, що вона не отримала "того, на що розраховувала – випадкового шансу виграти 1 мільйон доларів".

Примітно! Це не переший подібний позов. Приблизно за тиждень до листопадових виборів окружний прокурор Філадельфії подав до суду на Маска і його політичний комітет, вимагаючи зупинити акцію та назвав її "незаконною лотереєю". Однак суддя відхилив це клопотання.

Представники Маска пояснили, що комітет відбирав зареєстрованих виборців зі штатів, що вагалися, як публічних представників, часто виходячи з їхніх особистих історій, і вимагав від них підписання трудових договорів.

Суддя зазначив, що, крім вимоги компенсації за передбачуване шахрайство, Макаферті може також заявити позов про порушення договору, але відхилив її скаргу, подану на підставі Закону штату Техас про недобросовісну торговельну практику.