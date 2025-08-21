Илону Маску придется ответить в суде за то, что он ввел избирателей в заблуждение, пообещав им шанс выиграть 1 миллион долларов. Такой приз якобы можно было получить за подписание петиции накануне президентских выборов 2024 года.

Почему на Илона Маска подали в суд?

Жительница Аризоны утверждает, что никогда бы не подписала петицию Илона Маска в Американский коалиционный избирательный комитет и не предоставила бы личную информацию, если бы знала, что не имеет шансов выиграть 1 миллион долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Она сказала, что верила, исходя из заявлений Илона Маска, что победители будут выбраны случайным образом. На самом деле они были тщательно отобраны, чтобы стать представителями комитета политических действий, который поддерживает Дональда Трампа.

Что решил суд?

Окружной судья не вынес решение по существу предложенного Жаклин Макаферти коллективного иска, но признал ее жалобу правдоподобной. Судья отметил, что она не получила "того, на что рассчитывала – случайного шанса выиграть 1 миллион долларов".

Примечательно! Это не первый подобный иск. Примерно за неделю до ноябрьских выборов окружной прокурор Филадельфии подал в суд на Маска и его политический комитет, требуя остановить акцию и назвал ее "незаконной лотереей". Однако судья отклонил это ходатайство.

Представители Маска объяснили, что комитет отбирал зарегистрированных избирателей из колеблющихся штатов, в качестве публичных представителей, часто исходя из их личных историй, и требовал от них подписания трудовых договоров.

Судья отметил, что, помимо требования компенсации за предполагаемое мошенничество, Макаферти может также заявить иск о нарушении договора, но отклонил ее жалобу, поданную на основании Закона штата Техас о недобросовестной торговой практике.