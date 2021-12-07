Ігнорувати біткойн все важче: як змінилися настрої криптоінвесторів у США за рік

У 2021 році біткойн привертав все більше уваги як суспільства, так й інвесторів у США. Підтвердженням цього є результати опитування, яке провела компанія Grayscale Investments. Про найцікавіші цифри – читайте далі.

Згідно з останніми даними Grayscale Investments, більш ніж половина інвесторів у США, які мають біткойн у своїх портфелях, прийшли на ринок у 2021 році. Загалом участь в опитуванні взяли 1000 осіб віком від 25 до 64 років з родин, які мають щорічний дохід у 50 тисяч доларів та інвестиціями в активи, які оцінюють у 10 тисяч доларів

Варте уваги Старий добрий біткойн чи "свіжі" Dogecoin та Shiba-Inu: у які криптовалюти краще інвестувати

Як американці інвестували у біткойн у 2021 році

55% респондентів заявили, що почали вкладати гроші у біткойн саме у поточному році. 26% опитаних відповіли, що зробили це раніше. Загалом частка американців, які володіють найпопулярнішою криптовалютою світу, зросла до 26% у 2021 році, коли вартість віртуальної монети збільшилася на 70%. Для порівняння, роком раніше цей показник дорівнював 23%.

Інвесторам все важче ігнорувати біткойн, оскільки ціна продовжує зростати,

– йдеться у звіті Grayscale Investments.

За останні 12 місяців змінився спосіб придбання цифрової валюти. Якщо у 2020 році чимало інвесторів говорили, що купують біткойн через біржу, то зараз найпопулярнішим способом є криптовалютні додатки. Наприклад, eToro або Coinbase. Наразі останньому варіанту надають перевагу 60% прихильників криптовалюти.

Як американці інвестували у біткойн у 2021 році / Фото Getty Images

На момент створення цього матеріалу вартість біткойна коливається на рівніза монету. Максимально монета коштувала майжедоларів. Ринкова капіталізація становитьдоларів, інформує CoinDesk . Наприкінці грудня 2020 року ціна найпопулярнішої криптовалюти світу становила майжеза монету.

Крім того, інвестори все частіше сприймають біткойн як засіб збереження заощаджень. Згідно з результатами опитування також стало відомо, наступне: