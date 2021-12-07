Игнорировать биткоин все труднее: как изменились настроения криптоинвесторов в США за год

В 2021 году биткоин привлекал все большее внимание как общества, так и инвесторов в США. Подтверждением этому являются результаты опроса, проведенного компанией Grayscale Investments. О самых интересных цифрах – читайте дальше.

Согласно последним данным Grayscale Investments, более половины инвесторов в США, имеющих биткоин в своих портфелях, пришли на рынок в 2021 году. В общей сложности участие в опросе приняли 1000 человек в возрасте от 25 до 64 лет из семей, имеющих ежегодный доход в 50 тысяч долларов и инвестициями в активы, которые оценивают в 10 тысяч долларов.

Обратите внимание Старый добрый биткоин или "свежие" Dogecoin и Shiba-Inu: в какие криптовалюты лучше инвестировать

Как американцы инвестировали в биткоин в 2021 году

55% респондентов заявили, что начали вкладывать деньги в биткоин именно в текущем году. 26% опрошенных ответили, что сделали это раньше. В общей сложности доля американцев, обладающих самой популярной криптовалютой мира, выросла до 26% в 2021 году, когда стоимость виртуальной монеты увеличилась на 70%. Для сравнения, годом ранее этот показатель равнялся 23%.

Инвесторам все труднее игнорировать биткоин, поскольку цена продолжает расти,

говорится в отчете Grayscale Investments.

За последние 12 месяцев изменился способ покупки цифровой валюты. Если в 2020 году многие инвесторы говорили, что покупают биткоин через биржу, то сейчас самым популярным способом являются криптовалютные приложения. К примеру, eToro или Coinbase. Сейчас последний вариант предпочитают 60% сторонников криптовалюты.

Как американцы инвестировали в биткоин в 2021 году / Фото Getty Images

На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровнеза монету. Максимально монета стоила околодолларов. Рыночная капитализация составляетдолларов, сообщает CoinDesk . В конце декабря 2020 года цена самой популярной криптовалюты мира составила почтиза монету.

Кроме того, инвесторы все чаще воспринимают биткоин как средство сохранения сбережений. Согласно результатам опроса также стало известно следующее: