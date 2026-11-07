Пенсію можуть не виплатити навіть після перевірки: що українці роблять не так

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Чому система може відхилити успішну авторизацію

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області попередило про критичний нюанс під час проходження фізичної ідентифікації онлайн.

Якщо пенсіонер підтверджує вхід через "Дія.Підпис" в останні секунди відведеного часу, портал ПФУ може просто не зафіксувати цю дію. На всю процедуру авторизації дається рівно три хвилини, тому зволікання може коштувати втрати виплат.

Як правильно пройти перевірку та захистити свої виплати

Пенсіонерам не обов'язково йти до сервісних центрів, адже підтвердити особу можна дистанційно. Для цього потрібен смартфон із застосунком "Дія" та комп'ютер або планшет для відкриття порталу Пенсійного фонду.

Алгоритм дій максимально простий: потрібно зайти на вебпортал ПФУ, обрати вхід через "Дія.Підпис", відсканувати QR-код та пройти перевірку за фотографією. Після введення п'ятизначного коду система має автоматично перенаправити вас до особистого кабінету.

Головна пастка полягає у часі. Якщо ви перервали процес або дотягнули до останніх секунд, застосунок "Дія" може показати зелену галочку про успіх, але Пенсійний фонд цього не побачить.

Щоб бути впевненим у результаті, обов'язково перевірте розділ "Мої звернення" в кабінеті ПФУ – там має з'явитися відповідний запис про успішну ідентифікацію.

Що відомо про інші правила перевірки та перенесення дат

Для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, фізична ідентифікація залишається обов'язковою умовою для збереження пенсій. Як вже повідомлялося, пройти цю процедуру необхідно до 31 грудня кожного року, інакше нарахування коштів призупинять.

Якщо ж ви записалися на відеоідентифікацію, але через технічні збої чи відключення світла не можете вийти на зв'язок, панікувати не варто. Пенсіонери мають законне право перенести розмову, надіславши електронного листа на спеціальну скриньку ПФУ.