Хто зображений на тисячі гривень

Аби визначитися з вибором постаті, Нацбанк консультувався з Інститутом історії НАН України, Міністерством освіти і науки, Міністерством культури, а також Інститутом національної пам'яті.

Серед запропонованих кандидатур підтримку всіх установ отримав Володимир Вернадський – видатний український науковець, засновник і перший президент Української академії наук.

Він прославився на весь світ як видатний філософ, мислитель і природознавець, а також зробив вагомий внесок у становлення низки нових галузей науки – геохімії, біогеохімії та радіогеології. Окрім того, життя Вернадського було тісно пов'язане з Україною: він вірив у майбутнє її народу та його гідне місце в Європі й світі.

Щоправда, мало хто знає, що у списку претендентів, чий портрет міг опинитися на тисячі гривень, також були:

історик Микола Костомаров;

письменник Олександр Довженко;

князь Данило Галицький;

гетьмани Петро Конашевич-Сагайдачний та Павло Скоропадський.

До слова, українські банкноти найвищих номіналів "живуть" найдовше, що загалом відповідає світовій практиці. Основний колір купюри – блакитний, а на зворотній стороні зображена Президія Національної академії наук України. У 2024 році Нацбанк додав патріотичне гасло "Слава Україні! Героям Слава!"



Модифікована банкнота зразка 2019 року / Фото НБУ

Нагадаємо, а вже цієї осені банкнотний ряд поповниться новим найбільшим номіналом – 2 тисячі гривень. На її лицьовій стороні зобразили поета Василя Стуса, а на звороті – будівлю Донецького національного університету, де навчався видатний українець.