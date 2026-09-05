Чи повинні пенсіонери платити за повірку лічильника

Як пояснили у Закарпатській філії компанії Газмережі, питання оплати виникає тоді, коли після перевірки приладу фахівці виявляють певні порушення. Нещодавно до них звернувся чоловік, з якого взяли гроші за процедуру, що викликало хвилю обговорень серед інших клієнтів.

Представники оператора наголошують, що для добросовісного користувача періодична повірка лічильника є абсолютно безоплатною. Витрати на роботу майстрів та обслуговування вже враховані у щомісячній платіжці за доставку блакитного палива.

Вимога додатково заплатити за звичайну планову повірку справного лічильника не означає, що споживач має автоматично погоджуватися з такою оплатою,

– зазначають у компанії.

Чи є безкоштовна повірка лічильника

Безкоштовність діє лише тоді, коли несправність або пошкодження приладу виникли не з вини власника житла. Якщо під час огляду експерти встановлять, що лічильник вийшов з ладу через природне зношення, фінансовий тягар лягає на газовиків.

Зовсім інша ситуація виникає, якщо прилад був пошкоджений самим споживачем. Також доведеться діставати гаманець, якщо фахівці доведуть факт втручання в роботу лічильника для незаконного відбору газу.

Тому фахівці радять завжди з'ясовувати підстави для нарахування коштів. Уважно читайте документи та акти, які складають майстри за результатами перевірки вашого обладнання.

Як часто перевіряють лічильники

Періодичність планових візитів газовиків залежить від технічних характеристик самого приладу. Для лічильників класу точності 1 цей інтервал становить два роки, а для класу 1,5 – вісім років.

Клієнт також має право самостійно ініціювати позачергову повірку. Це варто зробити, якщо виникли сумніви у правильності показань, пошкодилося повірочне тавро або ж обладнання довго не використовувалося.

Нагадаємо, що у вересні постачальники оновили ціни на блакитне паливо для населення. Хоча більшість українців і далі платять 7,96 гривні за кубометр, такий тариф доступний не для всіх споживачів.