Невідомий геній поставив на перемогу Трампа на виборах 18 мільйонів і зірвав куш

У США триває підрахунок голосів американців, які проголосували на президентських виборах. Лідером майже протягом усієї гонки залишається Дональд Трамп. Паралельно букмекери також обирали нового президента, а один із них навіть "зірвав" куш.

Ставка на Дональда Трампа спрацювала

Користувач букмекерської платформи зробив ставку на перемогу Дональда Трампа. Свою віру в політика він підтвердив найбільшою ставкою в історії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Wall Street Journal.

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Користувач з ніком "zxgngl" на Polymarket поставив на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах майже 18 мільйонів доларів. Для порівняння, найбільша сума, яку поставили на перемогу Камали Гарріс, – понад 4 млн доларів.

У разі перемоги Трампа, його виграш складе понад 29 мільйонів доларів. Цікаво, що акаунт створили лише у жовтні. Справжнє ім'я користувача невідоме.

Наразі у США триває підрахунок голосів. Беззаперечним лідером у президентських перегонах є Дональд Трамп, за даними Associated Press.