Хто залишиться без виплат після смерті годувальника: нові правила у 2026 році

У 2026 році українці мають право на пенсії по втраті годувальника. Однак не всі члени сім’ї, що залишилися без основного джерела доходу, автоматично отримуватимуть виплати.

Які умови отримання пенсії по втраті годувальника?

У 2026 році право на пенсію по втраті годувальника залишилося лише у непрацездатних членів сім’ї померлого, які перебували на його утриманні. Однак не всі родичі автоматично отримують виплати, пише 24 Канал із посиланням на ПФУ.

На державні виплати можуть розраховувати лише ті члени сім’ї, хто відповідає чітким критеріям:

дружина або чоловік;

непрацездатні батьки;

діти до 18 років або діти з інвалідністю;

а також родичі, які доглядають за дітьми померлого до 8 років.

Особи, які не підпадають під ці категорії, а також повнолітні працездатні діти, пенсію не отримають.

Важливо! Ключовою умовою для призначення пенсії по втраті годувальника залишається наявність у померлого достатнього страхового стажу. Такого ж, як для призначення пенсії по інвалідності ІІІ групи.

Який розмір пенсії по втраті годувальника у 2026 році?

Розмір пенсії у 2026 році залежить від кількості непрацездатних членів сім’ї, уточнили у Пенсійному фонді:

одному члену – 50% від пенсії померлого годувальника;

двом та більше – 100%, втім виплата ділиться порівну.

Мінімальні виплати з урахуванням державної допомоги стартують від 2 595 гривень для одного члена сім’ї.

Зверніть увагу! Оформити пенсію можна протягом 12 місяців після смерті годувальника, подавши до ПФУ необхідні документи про родинні стосунки, перебування на утриманні та страховий стаж померлого.

Що ще слід знати про пенсію по втраті годувальника?