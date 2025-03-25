Чому Венесуела має особливе місце на нафтовій карті світу 

Президент США Дональд Трамп анонсував мита для країн, які купують нафту та газ з Венесуели. Проте країна з Південної Америки займає особливе місце на ринку нафти.

Трамп проти нафти з Венесуели

Водночас Дональд Трамп заявив, що США запровадять мита у розмірі 25% для всіх країн, які купують нафту та газ з Венесуели. За його словами, тарифи введуть 2 квітня. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Трампа у соціальній мережі.

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При цьому в лютому експорт нафти з Венесуели зріс до максимуму за 5 років. Водночас адміністрація Трампа зобов’язала компанію Chevron, яка отримала ліценцію на роботу в країні Південної Америки від команди Байдена, згорнути діяльність у країні до 3 квітня.

Цікаво, що у Трампа знову змінили своє рішення та продовжили термін дії ліцензії для Chevron на видобуток і експорт нафти з Венесуели до 27 травня, за даними Мінфіну США.

Рішення Трампа про мита може серйозно вдарити по Китаю, який є одним із ключових імпортерів нафти у світі та ключовим конкурентом США. Річ у тому, що Китай – це один із головних покупців венесуельської нафти. Також варто враховувати позиції Венесуели на світовому ринку нафти.

Хто має найбільші запаси нафти у світі

Річ у тому, що Венесуела – це країна з найбільшими запасами нафти у світі. Держава суттєво випереджає за цим показником Саудівську Аравію, Іран, Ірак та Канаду, які входять до першої п'ятірки рейтингу.

Запаси у Венесуелі оцінюють в понад 300 мільярдів барелів нафти. Для порівняння, у США запаси нафти та конденсату оцінили приблизно в 74 мільярди барелів нафти. За іншими оцінками, резерви сирої нафти у першій економіці світу становлять трохи менш як 36 мільярдів барелів нафти.