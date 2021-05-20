Хейтери Маска створили нову криптовалюту: скільки коштує StopElon після 5 днів на біржі

Масштабний обвал криптовалют – біткойн, Ethereum, Litecoin, Dogecoin – сколихнув увесь світ. Противники Ілона Маска, чий вплив на цифрові валюти майже необмежений, хочуть скинути засновника Tesla з п'єдесталу.

Схоже, що противники Ілона Маска вирішили використати останній обвал віртуальних валют проти "мільярдера-нарциса". Тож, на ринку з'явилася нова криптовалюта – StopElon.

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Хейтери Ілона Маска створили нову криптовалюту

Перш за все, вони прагнуть інформувати інвесторів, особливо початківців, про коливання ринку, які виникають через твіти Ілона Маска. Спільнота прихильників віртуальної валюти називає гендиректора Tesla "безвідповідальним маніпулятором". Їхня головна ціль – отримати контроль над активами виробника електромобілів: сколотити капітал, викупивши 80% акцій компанії.

Ілон Маск сумно відомий тим, що безвідповідально маніпулює ринком криптовалют за допомогою свого твіттера. Нещодавно він зробив це знову, викликавши масовий крах у всьому світі, написавши, що Tesla перестане приймати платежі у біткойнах. Будь-хто, у кого є хоч крапля критичного мислення, бачить його брехню наскрізь. Він витратив на накачування криптовалюти цілу вічність, безперервно твітивши про це і навіть став гостем Saturday Night Live, щоб підтримати Dogecoin! Це безглуздо!,

– йдеться у заяві команди StopElon.

Поступове розгортання нової валюти передбачає запровадження вебсайту та її розміщення на найбільшій криптобіржі світу – Binance. Наразі StopElon торгується на рівні 0,00002966 долара. Ринкова капіталізація криптовалюти, яка була запущена 15 травня, перетнула позначку у 15 мільйонів доларів. За останню добу вартість токенів StopElon зросла на 125%.

Вартість валюти StopElon / Інфографіка BoggedFinance