Фінансові ринки Аргентини схвалили результати президентських виборів: на що варто звернути увагу

Аргентинці обрали нового президента. Ним став Хав'єр Мілей, який активно підтримує долар США та критикує центробанк. Ба більше, ринки уже відреагували на результати виборів.

Хав'єр Мілей на останній президентських виборах переміг, отримавши підтримку від більшості виборців. Це набагато кращі результати, ніж очікували. Тоді як фінансові ринки відреагували зростанням на ці результати.

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Ринки в Аргентині зросли після результатів виборів

Доларові ринки в Аргентині зафіксували зростання після оголошення результатів виборів. Зокрема, аргентинські державні облігації в доларах з погашенням у 2041 році зафіксували найбільший приріст за день з січня. Цей показник виріс на 6,7%.

Схожу динаміку продемонстрували акції аргентинських компаній, які торгуються на фондовому ринку США. Для прикладу, акції нафтової компанії YPF у понеділок, 20 листопада, зросли на 36% під час ранкових торгів. Цінні папери регіональних кредиторів Grupo Financiero Galicia та Banco Macro зафіксували зростання на рівні 24% та 20% відповідно.

Натомість національна валюта Аргентини – песо – з п'ятниці втрачає позиції на ринку. Цілком ймовірно, що ця грошова одиниця й надалі буде слабшати, якщо новообраний президент зможе успішно реалізувати свої реформи. Річ у тому, що Хав'єр Мілей заявив про намір відмовитися від песо на користь долара США, аби розв'язати проблему шаленої інфляції в країні.

Цікаво, що в останні місяці у світі стежать за трендом на відмову від долара США. Серед останніх кроків в цю сторону – угода між Саудівською Аравією та Китаєм про валютний своп на 7 мільярдів доларів.