ХАМАС отримує пожертви у криптовалюті та щедру "фіндопомогу" від Ірану, – CNN

Недавня атака ХАМАС на Ізраїль сколихнула увесь світ. Проте також виникає питання щодо того, як бойовики отримували ресурси для проведення терористичних актів. Про їхніх "головних спонсорів" – далі у тексті.

Наразі виділяють, що такі способи надходження коштів бойовикам: криптовалюти від онлайн-донорів та "спонсорська" підтримка від Ірану.

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Криптовалюти

Перш за все повідомляють, що для терористів криптовалюти – це один зі способів збору коштів. При цьому, таким чином, вони обходять санкційні обмеження. Додають, що ХАМАС та інші терористичні угрупування навіть публікували у соціальних мережах криптогаманці.

За оцінками приватних аналітиків, криптогаманці, які були конфісковані Ізраїлем через підозру у зв'язках з ХАМАС та іншими палестинськими бойовиками, зберігають суми на десятки мільйонів доларів.

Проте назвати точні суми, які вдається накопичувати ХАМАСу, на сьогодні неможливо. Додають, що на криптогаманці, які конфіскували представники влади Ізраїлю через ймовірні зв'язки з терористичним угрупуванням, за 2020 – 2023 роки надійшов приблизно 41 мільйон доларів. Відстежити надходження цифрових грошей бойовикам дуже складно, адже вони обирають одноразові криптоадреси та нелегальні біржі, які спеціалізуються на анонімній конвертації криптовалюти у готівку.

Іран

Атака ХАМАС на Ізраїль також сколихнула фінансові ринки країни. Зокрема, шекель на початку тижня обвалився майже до мінімуму за 8 років проти долара США. Також центробанк країни заявив про намір продати 30 мільярдів доларів задля підтримки національної валюти.

Державний департамент США раніше заявляв, що Іран – це один із головних фінансових донорів для ХАМАС. Кожного року різні терористичні угрупування у Палестині отримують від Тегерану до 100 мільйонів доларів через підставні компанії, замасковані транзакції, дорогоцінні метали тощо. Крім того, ХАМАС залучає кошти від країн з Перської затоки й завдяки, так званим, власним благодійним організаціям.