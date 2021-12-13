Хакери зламали твітер прем'єр-міністра Індії та заявили про майбутнє: до чого тут біткойн

Офіційний акаунт прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді був зламаний. Зловмисники оприлюднили допис про криптовалюти. До чого тут біткойн – читайте далі.

Інцидент стався у неділю, 12 грудня. На момент створення цього матеріалу, акаунт Моді нараховує понад 73 мільйони підписників. Згідно з CNN Business, глава уряду Індії має більше підписників у твітер, ніж будь-який світовий лідер.

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Хакери зробили заяву про біткойн через твітер прем'єр-міністра Індії

У фейковому твіті йшлося про біткойн. Спершу, хакери повідомили, що Індія "офіційно прийняла біткойн як законний платіжний засіб". Далі було зазначено, що уряд країни "офіційно придбав 500 біткойнів", які будуть розповсюджувати серед жителів Індії. У неділю вартість біткойна максимально підіймалася до 50 750 доларів за монету, згідно з CoinDesk. Тож, орієнтовна вартість 500 біткойнів тоді становила понад 25,3 мільйона доларів.

Майбутнє настало сьогодні,

– написала хакери у кінці.

Першою країною у світі, яка визнала біткойн як законний платіжний засіб, є Сальвадор. Це сталося у серпні 2021 року. Це рішення активно підтримував президент Сальвадору Наїб Букеле.

Хакери зробили заяву про біткойн / Скриншот допису з твітера прем'єр-міністра Індії

В Офісі прем'єр-міністра Індії повідомили, що акаунт був "дуже ненадовго зламаний", а після звернення до компанії Twitter обліковий запис було негайно захищено. Вони також наголосили, що усі твіти, які були оприлюднені протягом проміжку часу, коли обліковий запис був під контролем зловмисників, варто ігнорувати. Актуальна ціна біткойна, який має статус найпопулярнішої криптовалюти світу, коливається на рівні 48 830 доларів за монету: