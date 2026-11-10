Хакери КНДР відмивають вкрадені з Binance мільярди через мемкоїни з Ілоном Маском

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Яким чином хакери відмивають криптовалюту

Згідно зі звітом аналітичної компанії Elliptic від 9 листопада, для приховування слідів злочинці використовують шість спеціально створених токенів. На одному з них навіть розмістили обличчя Ілона Маска з написом про президентство у 2028 році, хоча сам мільярдер не має до цього жодного стосунку, повідомляє Elliptic.

Більшість людей вважає мемтокени жартівливими монетами, ціна яких зростає і падає залежно від ажіотажу, зазначають аналітики. Вони пояснюють, що північнокорейські хакери знайшли для таких активів інше застосування. Зловмисники випускають монети, які ніхто не планує купувати, і дають їм типові для крипторинку назви з грубими жартами або суфіксом inu.

Зверніть увагу! Схема відмивання працює через пули ліквідності на децентралізованих біржах. Спочатку одна група гаманців обмінює вкрадені кошти на ці нові мемкоїни, а потім інші гаманці продають їх через той самий пул, отримуючи вже справжню криптовалюту.

Хоча всі транзакції назавжди залишаються в блокчейні і їх можна відстежити, така плутанина суттєво ускладнює роботу слідчих. Додаткові перекази вимагають значно більше часу для аналізу руху капіталу.

Не перша спроба КНДР

Подібну тактику Північна Корея використовує не вперше. Минулого року пов'язана з цією країною хакерська група викрала близько 1,5 мільярда доларів із криптобіржі Bybit. Тоді фахівці Elliptic з'ясували, що злочинці успішно перемістили щонайменше 24 мільйони доларів саме за допомогою фейкових мемкоїнів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Binance зазнала найбільшої криптовалютної крадіжки в історії, втративши активи на суму близько 6,3 мільярда доларів. У гучному зламі Binance і викраденні мільярдів винен вайбкодинг, зловмисники отримали доступ до систем через фальшиві співбесіди з розробниками та встановлення шкідливого коду.

Після інциденту Федеральне бюро розслідувань США офіційно звинуватило Північну Корею в атаці на Binance. Сама ж біржа вже змогла заморозити частину коштів і пообіцяла повністю покрити збитки своїх користувачів.