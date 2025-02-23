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Фінанси Інвестиції та поради Яка купюра притягує гроші: створюємо грошовий магніт своїми руками
23 лютого, 16:25
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Яка купюра притягує гроші: створюємо грошовий магніт своїми руками

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Щасливою купюрою вважається та, яка має серійний номер з цифрами, що збігаються з днем, місяцем або роком народження власника.
  • Купюра приносить удачу, якщо її зберігати окремо, не розмінювати і не давати в борг.

Побутує думка, що "правильна" купюра у гаманці притягує гроші. Такий грошовий магніт потрібно постійно носити з собою.

Які купюри приносять фінансову удачу

Особистою щасливою купюрою називають ту, на якій перші дві цифри номера банкноти збігаються з днем чи місяцем народження власника, повідомляє 24 Канал.

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Відповідно, найбільш потужним магнітом є та купюра, у якій в серійному номері є усі цифри з дня, місяця та року народження. При чому, послідовність цифрових значень ролі не грає.

Також щасливими купюрами називають:

  • ті, де буквена серія збігається з ініціалами власника;
  • купюри, де в номері є цифри 7 та 8 (якщо ці цифри повторюються та стоять поспіль, це ще краще);
  • банкноти, де грошовий код 8 (аби обчислити грошовий код, потрібно скласти всі цифри номера купюри до однозначного числа).

Аби така купюра приносила удачу, її потрібно правильно використовувати:

  • складайте цю купюру окремо від всіх у гаманці;
  • не розмінюйте цю купюру і не давайте її в борг.