В Україні запровадять нову допомогу: хто може отримати 3 тисячі гривень

У лютому 2026 року в Україні з'явиться нова допомога для внутрішньо переміщених осіб. Виплачувати підтримку від держави будуть щомісяця.

Хто отримає нові виплати?

Виплати з 1 лютого 2026 року отримуватимуть усі діти вимушених переселенців, передає 24 Канал з посиланням на голову Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Розмір нової підтримки для дітей ВПО становитиме 3 тисячі гривень.

Про це домовилося міжфракційне обʼєднання депутатів ВПО на базі Ради коаліції.

Попереду – юридичне оформлення прийнятого рішення у вигляді постанови. Будемо разом тримати питання під контролем,

– зауважив Гетманцев.

За словами нардепа, також наразі Верховна Рада працює над тим, щоб підвищити рівень доходу для інших внутрішньо переміщених осіб, враховуючи законодавчі критерії. Зокрема, йдеться про те, що ВПО мають отримувати не менш як 10 380 гривень.

Зауважте! Внутрішньо переміщені особи в Україні мають право на щомісячну грошову допомогу від держави на проживання. Для людей з інвалідністю та дітей сума становить 3 тисячі гривень, тоді як інші члени родини можуть розраховувати на 2 тисячі гривень.

Як ВПО оформити виплати у 2026 році?

Водночас у 2026 році ВПО отримуватимуть виплати за новими правилами. Відповідно до постанови Кабміну "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам", з 1 січня допомогу на проживання ВПО можуть продовжити на 6 місяців, пише ПФУ.

Однак це можливе лише за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні три місяці не перевищував чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

При цьому розмір прожиткового мінімуму з 1 січня змінився. Для непрацездатних осіб він тепер становить 2 595 гривень.

Відповідно у 2026 році виплати на проживання можуть отримати ВПО, які мають сукупний дохід сім'ї на одного отримувача не більш як 10 380 гривень (2 595 гривень х 4).

Важливо! Держава може припинити виплати ВПО, якщо дохід сім’ї перевищує визначену норму.

Яку ще допомогу отримують ВПО?