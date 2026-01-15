В Украине будут платить новое пособие: кто может получить 3 тысячи гривен

В феврале 2026 года в Украине появится новая помощь для внутренне перемещенных лиц. Выплачивать поддержку от государства будут ежемесячно.

Кто получит новые выплаты?

Выплаты с 1 февраля 2026 года будут получать все дети вынужденных переселенцев, передает 24 Канал со ссылкой на председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцева.

Размер новой поддержки для детей ВПЛ составит 3 тысячи гривен.

Об этом договорилось межфракционное объединение депутатов ВПО на базе Совета коалиции.

Впереди - юридическое оформление принятого решения в виде постановления. Будем вместе держать вопрос под контролем,

– отметил Гетманцев.

По словам нардепа, также сейчас Верховная Рада работает над тем, чтобы повысить уровень дохода для других внутренне перемещенных лиц, учитывая законодательные критерии. В частности, говорится о том, что ВПО должны получать не менее 10 380 гривен.

Заметьте! Внутренне перемещенные лица в Украине имеют право на ежемесячную денежную помощь от государства на проживание. Для людей с инвалидностью и детей сумма составляет 3 тысячи гривен, тогда как другие члены семьи могут рассчитывать на 2 тысячи гривен.

Как ВПЛ оформить выплаты в 2026 году?

В то же время в 2026 году ВПО будут получать выплаты по новым правилам. Согласно постановлению Кабмина "Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам", с 1 января помощь на проживание ВПЛ могут продлить на 6 месяцев, пишет ПФУ.

Однако это возможно лишь при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи за последние три месяца не превышал четырех размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

При этом размер прожиточного минимума с 1 января изменился. Для нетрудоспособных лиц он теперь составляет 2 595 гривен.

Соответственно в 2026 году выплаты на проживание могут получить ВПЛ, которые имеют совокупный доход семьи на одного получателя не более чем 10 380 гривен (2 595 гривен х 4).

Важно! Государство может прекратить выплаты ВПЛ, если доход семьи превышает определенную норму.

Какую еще помощь получают ВПЛ?