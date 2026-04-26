Поховання пенсіонера: чи передбачена державна виплата

Після смерті пенсіонера держава може передбачати фінансову допомогу на поховання. Водночас порядок її отримання, розмір виплати та коло осіб, які мають на неї право, визначаються за окремими правилами.

Чи є допомога на поховання пенсіонера?

В Україні у разі смерті пенсіонера передбачена разова державна допомога на поховання, однак її розмір не є універсальним і залежить від виду пенсійного забезпечення, яке отримувала особа, повідомляє Дебет-Кредит.

Такий підхід пояснюється різними джерелами фінансування пенсій та відмінностями у правовому регулюванні окремих категорій.

Якщо пенсіонер отримував виплати за загальнообов’язковою системою, допомога визначається у розмірі двомісячної пенсії, яку він отримував за життя.

У випадку з військовими пенсіонерами або особами, прирівняними до них, діє інший механізм, тому виплата становить три місячні пенсії. Це пов’язано зі специфікою служби та окремими гарантіями соціального захисту для таких категорій.

Водночас навіть для підвищених виплат встановлено граничний рівень. У 2026 році максимальна сума допомоги не може перевищувати п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 16 640 гривень. Таким чином, навіть якщо розмір тримісячної пенсії є більшим, фактична виплата обмежується цим порогом.

Який розмір виплати на поховання застрахованих осіб?

Окремо діє фіксований розмір допомоги для застрахованих осіб, які не були пенсіонерами. У 2026 році він становить 8 500 гривень. Цю суму переглянули вперше за тривалий період до цього, з 2017 року, виплата залишалася на рівні 4 100 гривень, попри зростання соціальних стандартів, зазначає ПФУ.

Довідково: Фактичне підвищення стало наслідком збільшення прожиткового мінімуму, який використовується як базовий орієнтир для розрахунків.

Важливий нюанс: допомога на поховання виплачується особі, яка здійснила поховання, а не автоматично родичам. Саме тому право на отримання коштів має той, хто звернувся до Пенсійного фонду із відповідною заявою та підтвердив факт організації поховання.

Як оформити виплату на поховання?

Для оформлення виплати необхідно подати стандартний пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво або довідку про смерть, а також реквізити банківського рахунку. Заява подається до органів Пенсійного фонду, і зазвичай рішення ухвалюється у стислі строки.

Також варто враховувати, що ця допомога є разовою і не залежить від рівня доходів сім’ї чи майнового стану. Водночас вона не покриває повністю витрати на поховання, а лише частково компенсує їх.

