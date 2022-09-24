Заморожені російські активи для відбудови України: Шмигаль назвав суму
Джерело:Урядовий портал
Зараз заморожені активи росії за кордоном складають до 500 мільярдів доларів. Всі ці гроші повинні піти на відбудову України, підкреслив прем'єр Денис Шмигаль.
Заморожені російські активи в ЄС
Під час пресбрифінг для журналістів в Нью-Йорку, Шмигаль наголосив, що кошти росії мають стати основним ресурсом для масштабної відбудови України. Мовиться від 300 – 500 мільярдів доларів.
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Заморожені російські активи складають від 300 до 500 мільярдів доларів. Україна лобіює прийняття нової міжнародної угоди для конфіскації цих активів. Ми також обговорюємо питання зміни національних законодавств партнерів для такої конфіскації на користь України.
Також Денис Шмигаль відзначив, що Україна працює над продовженням зернової угоди, яка сприяє подоланню продовольчої кризи у світі, а також обговорює з усіма країнами важливість демілітаризація ЗАЕС, де російські війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли.
За словами Шмигаля, під час зустрічей із лідерами країн-партнерів на полях ООН він отримав запевнення в беззаперечній підтримці України, попри останні провокаційні кроки Росії.
Скільки Україні треба на відбудову
Зараз Україна потребує 108,3 мільярда доларів, або 2,9 трильйона гривень, гідно з підрахунками KSE Institute.
- Збитки нанесені інфраструктурі оцінюються у 31,6 мільярда доларів.
- Підприємствам та промисловості – у 8,8 мільярда доларів.