Села та селища в Україні зможуть брати кредити, зокрема міжнародні: для чого це потрібно

Український Кабмін у другій половині березня дозволив селищним та сільським громадам залучати кошти з допомогою ще одного інструмента. Це стосується банків та міжнародних донорів.

Кабмін дозволив селам та селищам брати кредити

Після ухвалення нової постанови Уряду, села та селища в Україні мають право брати кредити. Головна ціль отримання фінансових запозичень – прискорення їхнього соціально-економічного розвитку.

Варте уваги Інформація – це нове "золото": як на цьому заробляти

Громади можуть звертатися із відповідним запитом як до українських банків, так і до міжнародних фінансових організацій. Раніше таку опцію мали тільки міські громади. Першим кроком до змін стало рішення парламенту внести модифікації до Бюджетного кодексу України.

У Мінфіні вказали, що зміни допоможуть досягти таких цілей:

Підвищити прозорості та відповідальності при здійсненні місцевих запозичень;

Громади зможуть адаптуватися до економічних потреб з більшою гнучкістю;

Це крок до підсилення фінансової стабільності місцевих бюджетів і стане потужним стимулом для соціально-економічного розвитку українських сіл та селищ.

Нагадаємо, у березні 2024 року "ПриватБанк" отримав кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку. Йдеться про 25 мільйонів доларів, які нададуть у рамках Програми сприяння розвитку торгівлі.