Гривня – одна з найбільш недооцінених валют за індексом Біг Мака: "реальний" курс долара

Відоме видання The Economist оновило дані знаменитого індексу Біг Мака. На якому місці опинилася українська національна валюта – читайте далі.

Індекс Біг Мака створили у 1986 році, як легкий орієнтир для визначення "реальної" вартості національної валюти. З роками цей інструмент став світовим стандартом.

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Українська гривня недооцінена на 58,1%

В Україні за Біг-Мак потрібно заплатити 69 гривень проти 5,81 долара у США. Таким чином обмінний курс повинен бути на рівні 11,88 гривні за долар США. Різниця між цією цифрою та фактичним обмінним курсом в Україні свідчить про те, що українська гривня недооцінена на 58,1% щодо долара США. Дані індексу Біг-Мака за попередні роки:

У 2021 році експерти The Economist зазначили, що українська гривня недооцінена на більш як 57% , а долар мав коштувати 11,5 гривні ;

, а долар мав коштувати ; У 2020 рік ситуація виглядала наступним чином: українська валюта була недооцінена на 58,1% . За версією британських економістів курс долара тоді мав зупинитися на рівні 10,05 гривні;

. За версією британських економістів курс долара тоді мав зупинитися на рівні 10,05 гривні; У 2019 році економісти вважали, що гривню недооцінили на 65,2%. Відповідно долар мав би торгуватися на рівні 9,68 гривні.

У The Economist акцентують, що індекс Біг Мака – це не повноцінний інструмент оцінювання нацвалют, а спосіб спростити логіку обмінного курсу.

Гривня потрапила до рейтингу найбільш недооцінених валют світу / Скриншот The Economist

Станом на 3 лютого 2022 року Національний банк України встановив курс американського долара на рівні 28,39 гривні. Українська гривня увійшла до переліку 10 найбільш недооцінених валют світу, потрапивши на шосту сходинку. Перші п'ять місць у цьому рейтингу зайняли:

російський рубль – на 70%,

турецька ліра – на 69,9% ,

, індонезійська рупія – на 59,3%,

малайзійський рингіт – на 58,9%,

румунський лей – на 58,1%.

Натомість переоціненими валютами експерти The Economist назвали швейцарський франк (на 20,2%) та норвезьку крону (на 10%).