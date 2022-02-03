Гривна – одна из самых недооцененных валют по индексу Биг Мака: "реальный" курс доллара
Источник:The Economist
Известное издание The Economist обновило данные знаменитого индекса Биг Мака. На каком месте оказалась украинская национальная валюта – читайте дальше.
Индекс Биг Мака был создан в 1986 году как легкий ориентир для определения "реальной" стоимости национальной валюты. С годами этот инструмент стал мировым эталоном.
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Украинская гривна недооценена на 58,1%
В Украине за Биг-Мак нужно заплатить 69 гривен против 5,81 доллара в США. Таким образом, обменный курс должен быть на уровне 11,88 гривны за доллар США. Разница между этой цифрой и фактическим обменным курсом в Украине свидетельствует о том что украинская гривна недооценена на 58,1% по отношению к доллару США. Данные индекса Биг Мака за предыдущие годы:
- В 2021 году эксперты The Economist отметили, что украинская гривна недооценена на более чем 57%, а доллар должен стоить 11,5 гривны;
- В 2020 году ситуация выглядела следующим образом: украинская валюта была недооценена на 58,1%. По версии британских экономистов курс доллара тогда должен остановиться на уровне 10,05 гривны;
- В 2019 году экономисты полагали, что гривну недооценили на 65,2%. Соответственно доллар должен торговаться на уровне 9,68 гривны.
По состоянию на 3 февраля 2022 года Национальный банк Украины установил курс американского доллара на уровне 28,39 гривны. Украинская гривна попала в перечень 10 самых недооцененных валют мира, попав на шестую строчку. Первые пять мест в этом рейтинге заняли:
- российский рубль – на 70%,
- турецкая лира – на 69,9%,
- индонезийская рупия – на 59,3%,
- малайзийский рингит – на 58,9%,
- румынский лей – на 58,1%.
Переоцененными валютами эксперты The Economist назвали швейцарский франк (на 20,2%) и норвежскую крону (на 10%).