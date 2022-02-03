Гривна – одна из самых недооцененных валют по индексу Биг Мака: "реальный" курс доллара

3 февраля 2022 , 14:55
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Источник:

The Economist

Известное издание The Economist обновило данные знаменитого индекса Биг Мака. На каком месте оказалась украинская национальная валюта – читайте дальше.

Индекс Биг Мака был создан в 1986 году как легкий ориентир для определения "реальной" стоимости национальной валюты. С годами этот инструмент стал мировым эталоном.

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Украинская гривна недооценена на 58,1%

В Украине за Биг-Мак нужно заплатить 69 гривен против 5,81 доллара в США. Таким образом, обменный курс должен быть на уровне 11,88 гривны за доллар США. Разница между этой цифрой и фактическим обменным курсом в Украине свидетельствует о том что украинская гривна недооценена на 58,1% по отношению к доллару США. Данные индекса Биг Мака за предыдущие годы:

К теме! В The Economist акцентируют внимание, что индекс Биг Мака – это не полноценный инструмент оценивания нацвалют, а способ упростить логику обменного курса.

Гривна попала в рейтинг самых недооцененных валют мира / Скриншот The Economist

По состоянию на 3 февраля 2022 года Национальный банк Украины установил курс американского доллара на уровне 28,39 гривны. Украинская гривна попала в перечень 10 самых недооцененных валют мира, попав на шестую строчку. Первые пять мест в этом рейтинге заняли:

  • российский рубль – на 70%,
  • турецкая лира – на 69,9%,
  • индонезийская рупия – на 59,3%,
  • малайзийский рингит – на 58,9%,
  • румынский лей – на 58,1%.

Переоцененными валютами эксперты The Economist назвали швейцарский франк (на 20,2%) и норвежскую крону (на 10%).

Автор: Віта Свірневська