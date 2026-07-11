Євро замість гривні: коли це може стати реальністю для України

Попри поступове зближення України з ЄС, відмова від гривні на користь євро не відбудеться найближчим часом. Перед можливим переходом на спільну валюту країні доведеться пройти тривалий етап підготовки та виконати низку необхідних умов.

Що потрібно для переходу на євро

Йдеться про адаптацію банківського регулювання до європейських норм, стабілізацію економіки, контроль за інфляцією, посилення фінансової стійкості, виконання вимог щодо валютної стабільності та навіть завершення війни. Деталі в подкасті Finance.ua пояснив віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов.

Отже, сам вступ до ЄС не означає автоматичної відмови від нацвалюти. Перед запровадженням євро Україна має щонайменше два роки пройти механізм валютних курсів ERM II, який є обов'язковим етапом для всіх кандидатів на вступ до єврозони.

Сергій Мамедов, голова правління "Глобус Банку" Спочатку Україні потрібно не просто заявити про бажання рухатися до євро, а фактично навчитися працювати за європейськими правилами. Сьогодні ми ще не говоримо про швидку заміну гривні на євро. Мова йде про фундамент, без якого такі розмови взагалі не мали б практичного сенсу.

Окремо експерт звернув увагу на важливість фінансової євроінтеграції, зокрема приєднання України до SEPA – єдиної зони платежів у євро. Це дозволить зробити перекази для громадян швидшими та простішими, а також полегшить розрахунки українського бізнесу з європейськими партнерами.

Водночас, на думку Мамедова, предметно говорити про можливий перехід на євро можна буде не раніше ніж через 3 – 4 роки після завершення війни або принаймні припинення її гарячої фази.

Нагадаємо, у 2026 році офіційною 21-ю учасницею єврозони нарешті стала Болгарія, яка вступила до ЄС ще у 2007 році. Натомість ще 6 країн-членів блоку й досі використовують свою нацвалюту – Чехія, Данія, Угорщина, Румунія, Швеція та Польща.

Остання, наприклад, неодноразово заявляла, що не поспішатиме відмовлятися від злотого, доки не вважатиме це економічно вигідним. Окрім того, реформа там не має широкої підтримки серед населення, яке побоюється зростання цін.