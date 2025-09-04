Якщо у вас виникли сумніви відносно справжності грошей, варто діяти негайно. Неважливо, підозрюєте ви підробку гривень чи іноземної валюти, алгоритм перевірки однаковий.

Як перевірити купюру на справжність?

Щоб знати на 100%, потрібно звернутися за перевіркою у банк. Там мають прийняти банкноту і передати її у НБУ, пише 24 Канал.

Ця перевірка безоплатна. Якщо банкнота справжня, її віддадуть назад. А от підробку буде вилучено. До того ж інформацію про фальшивку передадуть у Бюро економічної безпеки для подальшого розслідування.

Зауважимо, що при перевірці іноземної валюти, справжню банкноту також повернуть назад. Подальша доля цієї купюри залежить від спільного рішення клієнта та банку:

банкноту можуть обміняти;

також є можливість здати її на інкасо.

Як самостійно перевірити купюру? Щоб перевірити купюру самостійно, потрібно оглянути її на світлі, помацати та розглянути під різними кутами. Важливо виявити елементи захисту, які можуть відрізнятись, залежно від номіналу й року випуску банкноти. Якщо чогось не вистачає, варто зробити запит на перевірку купюри від НБУ, звернувшись у банк.

Що потрібно знати про українські гривні?