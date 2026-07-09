Що відбувається з доларом в обмінниках – актуальний курс валюти в Україні

У четвер, 9 липня, офіційний курс долара в Україні становить 44,47 гривні, тоді як євро – 50,69 гривні. Як змінилися ціни на готівковому ринку для звичайних громадян – читайте далі.

Який курс валюти в банках

Станом на ранок 9 липня купівля долара в банках коштує в середньому по 44,25 гривні (без змін), а продаж по 44,78 гривні (+2 копійки).

(без змін), а продаж по (+2 копійки). Купівля євро проходить по 50,58 гривні (+3 копійки), а продаж – по 51,16 гривні (-3 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому коштує по 44,57 гривні (+2 копійки), а продають – по 44,60 гривні (без змін).

(+2 копійки), а продають – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 51 гривні (без змін), а продають – по 51,20 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,40 гривні (+39 копійок), а продають – по 44,68 гривні (+9 копійок).

(+39 копійок), а продають – по (+9 копійок). Євро купують по 50,96 гривні (+17 копійок), а продають – по 51,27 гривні (-1 копійка).

До слова, баланс на ринку значною мірою залежатиме від ситуації з нафтою. Без різкого подорожчання сировини потреба імпортерів пального в додатковій валюті не зростатиме. Водночас саме вони й надалі формуватимуть значну частину попиту міжбанку – ця тенденція вже стала однією з його головних рис у 2026 році.

За прогнозами банкірів, до кінця поточного тижня коливання курсу долара триматимуться в межах 44,7 – 45,1 гривні, тоді як євро натомість може перебувати в коридорі 51,5 – 52,5 гривні.