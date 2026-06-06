Банки та обмінники переписали ціни: де вигідніше купувати валюту сьогодні

У суботу, 6 червня, офіційний курс долара в Україні становить 44,37 гривні, тоді як євро – 51,66 гривні. Проте обмінники та банки пропонують іноземну валюту по іншій ціні.

Який курс валюти в банках

Станом на ранок 6 червня купівля долара та євро здешевшала в українських банках, як свідчать дані сайту "Мінфін".

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Купівля долара відбувається в середньому по 44,07 гривні (-4 копійки), а продаж – по 44,59 гривні (+1 копійка).

(-4 копійки), а продаж – по (+1 копійка). Тоді як купівля євро проходить по 51,22 гривні (-10 копійок), а продаж – по 51,92 гривні (+3 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку

На чорному ринку на ранок суботи євро пішло вниз.

Купівля долара на чорному ринку в середньому здійснюється по 44,33 гривні (-1 копійка), а продаж – по 44,30 гривні (без змін до п'ятниці).

(-1 копійка), а продаж – по (без змін до п'ятниці). Водночас купівля євро в середньому коштує 51,50 гривні (-6 копійок), а продаж – по 51,75 гривні (-4 копійки).

Який курс валют в обмінниках

В обмінниках у суботу долар здешевшав, як свідчать дані сайту finance.ua.

Долари обмінники купують у середньому по 43,66 гривні (-5 копійок), а продають – по 44,30 гривні (-10 копійок).

(-5 копійок), а продають – по (-10 копійок). Натомість євро в середньому купують по 51,33 гривні (-10 копійок), а продають – по 51,95 гривні (+5 копійок).

Що буде з курсом валют у червні

У червні валютний ринок України, ймовірно, збереже відносну стабільність. Це означає, що суттєвих стрибків курсу чи різкої зміни тенденцій наразі не очікується. Про це 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За його словами, ситуація на ринку й надалі визначатиметься обсягами імпорту, попитом на валюту з боку енерготрейдерів, а також загальним впливом воєнної ситуації.

Головним чинником стабільності, як і раніше, залишатиметься Національний банк. Завдяки режиму керованої гнучкості регулятор має можливість стримувати надмірні коливання курсу за допомогою валютних інтервенцій.

Додатковим фактором для валютного ринку у червні є очікування надходження першого траншу в межах кредитної програми ЄС на 90 мільярдів євро. Водночас поточний рівень інфляції, за оцінками експерта, не створює підстав для панічних настроїв.

За прогнозом Тараса Лєсового, упродовж червня курс долара може коливатися в межах 43,80 – 44,80 гривні, тоді як євро, ймовірно, перебуватиме в діапазоні 51 – 52 гривень.