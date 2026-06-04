Який курс долара в Україні 4 червня 2026 року?
Станом на 4 червня, офіційний курс долара в Україні – 44,3494, повідомляє НБУ.
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За даними видання "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні:
- купівля – 44,12 гривні за долар США;
- продаж – 44,59 гривні за долар США.
В обмінниках, своєю чергою, ситуація така:Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- купівля – 44,20 гривні за долар США;
- продаж – 44,30 гривні за долар США.
Ситуація з курсом на початку червня передбачувана. Як вказав у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, різких коливань не очікується.
Навіть за складного початку року – з атаками на енергетичну інфраструктуру, зростанням витрат бізнесу та подорожчанням імпортних товарів – гривня послаблювалася поступово. Від початку року й до кінця травня офіційний курс долара може зрости орієнтовно на 4%.
Протягом червня Лєсовий не передбачає значних стрибків курсу. Валюта перебуватиме в межах від 43,80 до 44,80 гривні.
Скільки гривень треба, щоб зараз купити 100 доларів?
- для покупки 100 доларів у банку потрібно приблизно – 4 459 гривень;
- в обміннику така покупка обійдеться в орієнтовно – 4 430 гривень.
Скільки можна отримати при обміні 100 доларів?
- при обміні 100 доларів в банку, можна отримати орієнтовно – 4 412 гривень;
- при обміні 100 доларів в обміннику майже – 4 420 гривень.
Що важливо знати про обмін доларів?
При обміні валюти важливим є саме стан банкнот. Якщо купюра має незначні пошкодження, її вільно обмінюють. Банкноти з ознаками значного зношення – віддають на інкасо.
Якщо касир запідозрить, що банкнота підроблена, її відправлять на експертизу. Цю процедуру НБУ проводить безоплатно. У випадку, коли купюра справжня, її повернуть. Підробку – вилучають та повідомляють про цей інцидент правоохоронні органи.