Який курс долара в Україні 4 червня 2026 року?

Станом на 4 червня, офіційний курс долара в Україні – 44,3494, повідомляє НБУ.

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За даними видання "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні:

купівля – 44,12 гривні за долар США;

продаж – 44,59 гривні за долар США.

В обмінниках, своєю чергою, ситуація така:

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купівля – 44,20 гривні за долар США;

продаж – 44,30 гривні за долар США.

Ситуація з курсом на початку червня передбачувана. Як вказав у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, різких коливань не очікується.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Навіть за складного початку року – з атаками на енергетичну інфраструктуру, зростанням витрат бізнесу та подорожчанням імпортних товарів – гривня послаблювалася поступово. Від початку року й до кінця травня офіційний курс долара може зрости орієнтовно на 4%.

Протягом червня Лєсовий не передбачає значних стрибків курсу. Валюта перебуватиме в межах від 43,80 до 44,80 гривні.

Скільки гривень треба, щоб зараз купити 100 доларів?

для покупки 100 доларів у банку потрібно приблизно – 4 459 гривень;

в обміннику така покупка обійдеться в орієнтовно – 4 430 гривень.

Скільки можна отримати при обміні 100 доларів?

при обміні 100 доларів в банку, можна отримати орієнтовно – 4 412 гривень;

при обміні 100 доларів в обміннику майже – 4 420 гривень.

Що важливо знати про обмін доларів?