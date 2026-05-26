Курс валют у банках

На ранок вівторка продаж іноземних валют в українських банках здорожчав, як свідчать дані сайту "Мінфін".

Купівля долара в середньому коштує 43,96 гривні (-2 копійки), а продаж – 44,46 гривні (+2 копійки).

Водночас купівля євро в середньому проводиться по 51,17 гривні (-3 копійки), а продаж – по 51,80 гривні (+5 копійок).

Курс валют на чорному ринку

На чорному ринку євро та долар, навпаки, втратили кілька копійок у продажі.

Купівля долара в середньому здійснюється по 44,15 гривні (без змін до понеділка), а продаж – по 44,12 гривні (-3 копійки).

Тоді як купівля євро проходить в середньому по 51,54 гривні (+1 копійка), а продаж – по 51,67 гривні (-2 копійки).

Курс валют в обмінниках

В обмінниках потроху дорожчає європейська валюта, як свідчать дані сайту finance.ua.

Долар купують в середньому по 43,75 гривні (-1 копійка), а продають – по 44,16 гривні (+3 копійки).

А от купівля євро в середньому коштує 51,46 гривні (+1 копійка), а продаж – 51,88 гривні (+6 копійок).

Що буде з курсом валют у червні?

Як розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, у червні валютний ринок України, ймовірно, перебуватиме в режимі так званої "контрольованої мінливості", тобто без різких і непередбачуваних стрибків курсу.

Ключову роль у стримуванні коливань і надалі відіграватиме Національний банк. Завдяки політиці "керованої гнучкості" регулятор зможе оперативно згладжувати надмірні рухи на ринку через валютні інтервенції.

Додатковим фактором стабільності валютного ринку у червні експерт називає очікуване надходження першого траншу в межах кредиту ЄС обсягом 90 мільярдів євро. Такі кошти мають значення не лише для державного бюджету, а й для підтримки міжнародних резервів.

Водночас рівень інфляції наразі не формує критичних ризиків. За оновленим прогнозом НБУ, за підсумками року вона може становити близько 9,4%.

Попри це, ситуація залишатиметься чутливою до вартості імпорту, попиту з боку енерготрейдерів на валюту та загального воєнного фону, який продовжує впливати на економічні процеси.

Орієнтовно в червні курс долара очікується в межах 43,80 – 44,80 гривні, тоді як євро може коливатися в діапазоні 51 – 52 гривні.