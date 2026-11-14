Гроші під матрацом: скільки готівки можна зберігати вдома без декларування

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Чи існує ліміт на готівку вдома

В Україні не існує жодного закону, який би обмежував суму готівки, яку людина має право зберігати вдома, розповідає 24 Канал.

Можна відкладати гроші, отримані з різних джерел:

із зарплати;

підприємницьких доходів;

або інших законних надходжень.

Накопичити можна навіть кілька сотень тисяч чи мільйон гривень. Сам факт зберігання такої суми не є підставою для фінансового моніторингу.

Так само закон не передбачає обов'язку декларувати заощадження лише через те, що вони зберігаються вдома.

Коли можуть запитати про походження грошей

Однак жорсткі вимоги фінансового моніторингу вмикаються тоді, коли людина намагається провести операцію з цими коштами.

Питання про походження заощаджень зазвичай виникає у банку, якщо клієнт вирішує внести значну суму готівки на банківський рахунок, здійснити великий переказ або провести іншу операцію, яка потребує додаткової перевірки.

При цьому банк оцінює не лише розмір платежу. Значення мають:

фінансовий стан клієнта;

його звичні надходження,;

характер операції;

та відповідність транзакції попередній активності.

Наприклад, якщо людина щомісяця отримує зарплату у 30 тисяч гривень, а потім намагається внести на рахунок мільйон гривень готівкою, банк може попросити пояснити походження коштів.

Як довести легальність своїх грошей

Якщо банк попросить роз'яснень, можуть знадобитися документи, які підтверджують законність заощаджень.

Зокрема, це можуть бути:

довідки про заробітну плату та інші доходи;

податкові декларації;

договори купівлі-продажу нерухомості або автомобіля;

свідоцтво про право на спадщину;

договір дарування;

кредитний договір.

Конкретний перелік залежить від того, звідки людина отримала гроші та яку саме операцію проводить.

Якщо людина роками відкладала частину доходів, варто зберігати документи, які допоможуть це підтвердити.

Зауважте! Водночас сам запит банку не означає, що людина порушила закон. Це може бути частиною стандартної процедури фінансового моніторингу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як сформувати фінансову подушку безпеки. Фахівці радять накопичити кошти, яких вистачить на 3 – 6 місяців життя без постійного доходу. Для цього рекомендують регулярно відкладати частину заробітку, зокрема орієнтуватися на 10% щомісячного доходу.