Внаслідок збою в Google польський злотий "знецінився" на третину

Через збій у пошуковику Google, що стався ввечері 1 січня, система певний час відображала занижений обмінний курс євро до польського злотого. Польська влада намагається з'ясувати причини, через які стався такий збій.

Що сталося зі злотим

Деякі фінансові вебсайти, включаючи Google, показували курс євро на рівні 5,73 злотих, що свідчить про зростання на 32% у порівнянні з курсом від 29 грудня. Міністр фінансів Анджей Доманський в соціальній мережі Х (колишній Twitter) закликав зберігати спокій і написав, що "курс злотого, який поширює паніку, є "фейком", тобто помилкою в даних.

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Таке непорозуміння торкнулося також курсу долара, фунта та франка до злотого.

Через деякий час після відкриття ринків Азії курс нормалізувався на рівні 4,34 злотого за євро.

Як відреагував Google

Одразу після збою польський уряд почав з'ясовувати причини збою. Зокрема, Міністерство фінансів офіційно звернулося до Google з проханням надати інформацію про причини публікації неправдивої інформації щодо курсу злотого.

У Google пояснили, що її пошукові функції, включно з відображенням обмінного курсу, "покладаються на дані із зовнішніх джерел".

Google не перевіряє дані від постачальників, не втручається в їхній зміст і не може гарантувати актуальності представлених курсів валют. Дані відображаються так, як вони були надані,

— пояснюють у компанії.

Компанія уточнила, що у разі виявлення помилок, вона зв’язується з постачальником даних, щоб якнайшвидше їх виправити. Тимчасово компанія вимкнула функцію відображення курсів валют.