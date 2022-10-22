Штраф на 162 мільйони доларів: в чому Індія звинувачує Google

Індійський антимонопольний регулятор оштрафував Google на 162 мільйони доларів за зловживання домінантним становищем. Йдеться про кілька сегментів ринку, пов’язаних з екосистемою мобільних пристроїв на базі Android.

Google оштрафували на 162 мільйони доларів

Материнську компанію Google Alphabet Inc на 13,38 мільярда індійських рупій, або 161,95 мільйона доларів. Індійський антимонопольний комітет вважає, що американська компанія використовувала свій вплив у сфері онлайн-пошуку для збереження передових позицій своїх додатків, таких як Chrome і YouTube, на мобільних пристроях.

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Також індійський регулятор заборонив Google укладати угоди з виробниками смартфонів, у межах яких компанія забезпечує ексклюзивність своїх пошукових послуг "за повного виключення конкурентів".

Тож американській компанії доведеться розроблюються нові правила регулювання технологічного сектору в Індії. Джерело видання Reuters зазначає, що Google загрожує ще кілька антимонопольних розглядів в Індії щодо ринку смарттелевізорів та системи платежів у додатках.

Що цьому передувало

Антимонопольне розслідування проти Google розпочалося у 2019 році після скарги двох молодших індійських антимонопольних співробітників і студента юридичного факультету.

Варто зауважити, що Google вже стикнулася зі схожою справою в Європі. Там регулятори наклали на компанію штраф у 5 мільярдів доларів за те, що вона змушувала виробників попередньо встановлювати свої програми на пристрої Android.

Відповідь Google

Представник Google вже прокоментував рішення Антимонопольного комітету Індії, заявивши, що рішення індійського регулятора стане серйозним ударом для споживачів і компаній в Індії в плані безпеки. Також він підкреслив, що у зв'язку з цим, вартість мобільних пристроїв для індійців зросте

Android створив більше можливостей для споживачів та підтримує тисячі успішних компаній в Індії та в усьому світі,

– заявив 21 жовтня представник Google.

Операційна система Android використовується на 97% із 600 мільйонами смартфонів в Індії, згідно з даними Counterpoint Research.