Гонконг став найбільшим центром торгівлі російським золотом, витіснивши Дубай

Після повносмасштабного вторгнення в Україну Росія не може торгувати золотом у Лондоні. Тож спершу вектор торгівлі змістився в Дубай, а нині — в Гонконг.

Спершу Лондон, потім Дубай

Гонконг є ключовим каналом поставки золота в Китай, який є найбільшим споживчим ринком цього металу у світі.

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Те, що Росія почала збувати золото через Гонконг, пов'язано з санкціями проти найбільших російських видобувачів золота, а також посиленням контролю з боку Об'єднаних Арабських Еміратів над незаконною діяльністю на їхньому ринку.

Після повномасштабного вторгнення Дубай став ключовим транзитним пунктом для золота, яке йшло на Близький Схід та ринки Азії. Раніше таким пунктом був Лондон. У 2022 році Росія відправила 96,4 тонни золота до ОАЕ, ставши найбільшим постачальником країни.

Тоді кількість золота, відправленого в ОАЕ перевищувала імпорт до Гонконгу в п'ять разів.

Та після посилення контролю в ОАЕ, пріоритети змістились.

Намагаючись очистити репутацію, деякі фірми ОАЕ взагалі відмовилися співпрацювати з Росією. Державна логістична компанія Transguard, яка входить до складу авіакомпанії Emirates Group, у травні заявила про припинення транспортування російського золота.

А минулого тижня Велика Британія запровадила новий ряд санкцій проти компаній, пов’язаних з торгівлею російським золотом, включаючи дубайську Paloma Precious DMCC. Компанія імпортувала з країни-агресора 300 мільйонів доларів.

Чому Гонконг

Після обмеження імпорту в Емірати, Китай чітко дав зрозуміти, що хоче збільшити торгівлю з Росією, посилаючись на "тісні зв'язки" між президентами обох держав.

Пекін надав дипломатичну та економічну підтримку Москві, що допомогло притупити наслідки західних санкцій.

А зростання китайських цін на золото вище міжнародних лише посприяв переходу "золотого" ринку з Дубаю в Гонконг.

Тільки в 2021 році Гонконг імпортував 68 тонн російського золота, що в чотири рази більше, ніж за весь 2022 рік.

Це свідчить про нові виклики, з якими зігтовхується Захід у стримуванні потоків ресурсів, що дозволяють Росії фінансувати війну.



