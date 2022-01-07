У Goldman Sachs спрогнозували вартість біткойна
7 січня 2022 , 15:05Читать новость на русском
Джерело:Bloomberg
За даними Goldman Sachs Group, біткойн продовжуватиме відбирати частку ринку у золота. Завдяки цьому криптовалюта подорожчає до 100 тисяч доларів.
За оцінками Goldman, ринкова капіталізація біткойна становить трохи менше ніж 700 мільярдів доларів. Це 20% ринку активів, що використовуються для захисту від інфляції. Решту ринку із загальною вартістю в 2,6 трильйона доларів займає золото.
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Якщо частка біткойна на цьом ринку зросте до 50% протягом наступних 5 років, то його вартість зросте до понад 100 тисяч доларів. Прибутковість у цей період становитиме 17 – 18% річних.
Вартість біткойна
- У середу, 5 січня, біткойн торгується на рівні понад 46 тисяч доларів, за даними CoinMarketCap.
- Торік криптовалюта зросла на 60%, а також встановила новий історичний максимум – майже 69 тисяч доларів.
- Цікаво, що з 2016 року біткойн виріс на більш ніж 4 700%. Тобто інвестиція в 1 000 гривень 6 років тому принесла б сьогодні 47 тисяч гривень прибутку.