В Goldman Sachs спрогнозировали стоимость биткоина
7 января 2022 , 15:05Читати новину українською
Источник:Bloomberg
По данным Goldman Sachs Group, биткоин будет продолжать отбирать долю рынка у золота. Благодаря этому криптовалюта подорожает до 100 тысяч долларов.
По оценкам Goldman, рыночная капитализация биткоина составляет чуть менее 700 миллиардов долларов. Это 20% рынка активов, используемых для защиты от инфляции. Остаток рынка с общей стоимостью в 2,6 триллиона долларов занимает золото.
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Если доля биткоина на этом рынке вырастет до 50% в течение следующих 5 лет, то его стоимость вырастет до более чем 100 тысяч долларов. Доходность в этот период составит 17 – 18% годовых.
Стоимость биткоина
- В среду, 5 января, биткоин торгуется на уровне более 46 тысяч долларов, по данным CoinMarketCap.
- В прошлом году криптовалюта выросла на 60%, а также установила новый исторический максимум – почти 69 тысяч долларов.
- Интересно, что с 2016 года биткоин вырос более чем на 4700%. То есть инвестиция в 1000 гривен 6 лет назад принесла бы сегодня 47 тысяч гривен прибыли.