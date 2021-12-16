Глобальний борг встановив рекорд у 2020 році: МВФ назвав точну суму

У 2020 році світ спостерігав за найбільшим річним зростанням глобального боргу з часів Другої світової війни. Ця цифра досягнула рекордної позначки у 226 трильйонів доларів. Чому так сталося – читайте далі.

Це сталося на фоні глобальної кризи у сфері охорони здоров'я та глибокої рецесії. У МВФ додали, що політики повинні знайти правильний баланс між великими боргами та інфляцією, яка набирає оберти.

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Глобальний борг досяг рекордної позначки

Згідно з останніми даними Міжнародного валютного фонду, у 2020 році світовий борг зріс на 28 процентних пунктів до 256% ВВП. Заборгованість була на високому рівні ще до кризи, проте зараз держави вимушені зважати відразу на низку важливих факторів:

рекордно високі державні та приватні борги,

нові вірусні мутації,

зростання інфляції.

Борги державного сектора зросли до рекордних 99% ВВП, тоді як заборгованість приватного (від фінорганізацій до домогосподарств) теж досягала нових висот. Збільшення боргових зобов'язань особливо помітне у країнах з розвиненою економікою, де державний борг зріс з приблизно 70% ВВП у 2007 році до 124% ВВП у 2020 році. Натомість темпи зростання боргів приватного сектора були більш помірними – з 164% до 178% ВВП за аналогічний період.

Глобальний борг встановив рекорд / Інфографіка МВФ

На державний борг наразі припадає майже 40% від загального світового боргу. Це максимальний показник з середини 1960-х років. Нагромадження державного боргу з 2007 року значною мірою пояснюється двома основними економічними кризами, спочатку світовою фінансовою кризою 2008 року, а потім пандемією COVID-19.