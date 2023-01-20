Очільник Monobank назвав валюти, в яких зберігає гроші та найкраще рішення для економіки 

Український бізнесмен та співзасновник Monobank Олега Гороховського розповів, яким валютам надає перевагу для збережень. Крім того, він пояснив, як зараз ставиться до гривні.

В останньому інтерв'ю Олег Гороховський заявив, що усі свої гроші зберігає у банках. Такий вибір він пояснив зручністю та безпекою, проте вирішив не повідомляти, якими статками володіє.

Зверніть увагу Попри потужну конкуренцію: Forex Club виборов важливу перемогу у 2022 році

Гороховський про власні заощадження та найкраще рішення для економіки

На сьогодні бізнесмен обирає для цієї цілі долар США та євро. Він додав, що наразі українська гривня не виконує функцію збереження, оскільки рівень непередбачуваності в економіці дуже високий.

Станом на 20 січня 2022 року купити готівковий долар у банках можна за, а продати – за. Щодо євро, то банки купують валюту за, а продають в середньому за

Співзасновник Monobank також прокоментував ситуацію у банківському секторі, яка склалася після початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, питання журналіста про те, що чимало людей у сучасних реаліях все більше надають перевагу готівці зважаючи на ризики.

За словами Гороховського, він не помічає такої тенденції, оскільки клієнти зрозуміли, що банки достатньо надійні. Ще одне рішення, яке мало позитивним ефект, – гарантування усіх вкладів у банках державою на час війни.

Я вважаю, що в економіці це було одне з головних рішень. Війна відкрила гарну рису: коли нам важко, ми можемо щось робити без бюрократії,

– наголосив бізнесмен.

Завдяки цьому кроку клієнти вирішили не забирати свої гроші з банків, тому сектору вдалося уникнути кризи ліквідності, якої остерігалися наприкінці лютого 2022 року. Гороховський також додав, якби у лютому – березні країну охопила б ще й банківська паніка, то ситуація була б суттєво складнішою.