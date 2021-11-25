Глава JPMorgan невдало пожартував про Китай: чи становить це загрозу для банку з Волл-стріт

Головний виконавчий директор одного з найбільших банківських холдингів США JPMorgan Джеймі Дімон зізнався, що шкодує про свій нещодавній коментар стосовно Комуністичної партії Китаю.

Історія JPMorgan у Піднебесній почалася ще у 1921 році, згідно з офіційним сайтом інвестиційного банку. Тоді була заснована й головна політсила Китайської Народної Республіки (КНР).

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Американський бізнесмен невдало пожартував про Китай

Коментар глави JPMorgan становить ризик для амбіції банку у контексті розвитку своєї діяльності в Китаї. У серпні JPMorgan отримав схвалення китайських регуляторів, щоб стати першим повноправним іноземним власником брокерської компанії з цінними паперами в країні. Китайські експерти у США зазначили, що швидкі вибачення повинні гарантувати відсутність серйозних проблем.

Я шкодую та не повинен був робити такий коментар. Я намагався підкреслити силу та довговічність нашої компанії,

– наголосив Дімон.

За словами джерела, яке знайоме з позицією Дімона щодо цієї ситуації, він зрозумів, що зробив помилку майже відразу після того, як озвучив цей коментар. Перебачивши реакцію, бізнесмен вирішив перепросити. Пізніше глава банку з Волл-стріт додав, що загалом "не варто жартувати або принижувати будь-яку групу людей, будь то країна, її керівництво чи будь-яка частина суспільства та культури". Він наголосив, що подібні висловлювання заважають побудові конструктивного діалогу, який зараз необхідний як ніколи.

Глава JPMorgan невдало пожартував про Китай / Фото Bloomberg

Що саме публічно сказав Джеймі Дімон про Китай Головний виконавчий директор банківського холдингу JPMorgan, який входить до "Великої четвірки" найбільших банків США, під час панельної дискусії на Boston College Chief Executives Club сказав, що JPMorgan зможе протриматися в Китаї довше, ніж головна політсила країни. Його заява була зроблена у контексті того, що у 2021 році Комуністична партія Китаю Головний виконавчий директор банківського холдингу JPMorgan, який входить до "Великої четвірки" найбільших банків США, під час панельної дискусії на Boston College Chief Executives Club сказав, що JPMorgan зможе протриматися в Китаї довше, ніж головна політсила країни. Його заява була зроблена у контексті того, що у 2021 році Комуністична партія Китаю відсвяткувала 100-річницю від дня свого заснування . Тоді як JPMorgan святкував 100-ий ювілей роботи у цій країні.

Рішення офіційного Пекіна дозволити JPMorgan повною мірою володіти бізнесом з цінними паперами, стало важливою віхою у відкритті ринків капіталу Китаю після років поступових кроків і тиску зі сторони Вашингтона. На фоні цього науковці зробили кілька висновків:

Пекін визнає важливість залучення іноземних банків для внутрішнього фінансового розвитку Китаю.

залучення іноземних банків для внутрішнього фінансового розвитку Китаю. Водночас вони додають, що західним компаніям, які ведуть бізнес у Піднебесній, все ще потрібно діяти обережно.

Зазвичай очільники глобальних компаній, які працюють у КНР, не роблять ризикових заяв щодо цієї країни та її влади. З наслідками критики офіційного Пекіна уже стикалися банки HSBC та UBS, а також юридична компанія Mayer Brown.